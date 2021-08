13 Adressen listet der erste Nachbarschaftsflohmarkt auf der Homepage bereits auf, Stand 9. August, den Jens Flammann in Landau organisiert. Inzwischen dürften es mehr sein, denn immer noch melden sich Interessenten. Der PDF-Plan werde Ende August aktualisiert, so Flammann. Der Höfe-Stadtplan ist online einsehbar. Gedruckt ist der Höfe-Plan bei den Flohmarkt-Anbietern zu haben, teilt Flammann mit. Privatleute in Landau verkaufen am Samstag, 28. August, in ihren Höfen Krempel und Kruscht.

Wer noch einen Flohmarkt-Hof oder -Garten nachmelden möchte, kann das unter dem Link tun. Auch alle Flohmarkt-Besucher werden um Anmeldung gebeten (auf der Homepage ganz unten), „weil wir Sie nur so über aktuelle Entwicklungen informieren können“, schreibt Jens Flammann.

Info



www.Landau.NachbarschaftsFlohmarkt.de