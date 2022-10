24 liebevolle, privat organisierte Nachbarschaftsaktionen – das ist die Idee vom Landauer Nachbarschaftsadvent. 2022 soll dieser erstmals stattfinden. Organisatoren werden dabei mit Gutscheinen finanziell unterstützt.Die Initiative „Engagierte Stadt“ freut sich vom 1. bis 24. Dezember über 24 Bürger, die während des Advents an einem Tag Fenster, Tür, Tor oder Hof für eine kleine Nachbarschaftsaktion öffnen. Zur Unterstützung gibt es Einkaufsgutscheine vom Edeka Kissel SBK in Höhe von 50 Euro bereitgestellt. Bei den Aktionen seien der Kreativität der Veranstalter keine Grenzen gesetzt, sagt Angelika Kemmler, Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Landau. Beispiele für Aktivitäten könnten Hoffeste sein, bei denen Menschen gemeinsam Glühwein oder Kinderpunsch trinken, musizieren oder singen. Organisatoren können sich bei Angelika Kemmler per E-Mail unter angelika.kemmler@landau.de anmelden. Sie erhalten ab dem 15. November in der Friedrich-Ebert-Straße 5 ihren Einkaufsgutschein.