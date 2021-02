Ja, auch das gibt’s: Die Polizei ist am Dienstagabend in der Kronstraße nach eigenen Angaben kläglich daran gescheitert, den Streit zwischen zwei Anliegern zu schlichten. Offenbar hatte ein 30-Jähriger mehrfach im Halteverbot geparkt, was einem 37-Jährigen nicht passte. Es kam laut Polizei zu einem verbalen Disput, der dann aber eskalierte und in einer handgreiflichen Auseinandersetzung gipfelte, bei der sich beide Männer gegenseitig ins Gesicht schlugen. Die Polizei konnte nicht zwischen den Streithähnen vermitteln. Am Ende wurden gegen beide Männer Strafverfahren eingeleitet.