Direkte Nachbarn eines Neubauvorhabens in der Münchener Straße in Landau sind nicht zufrieden mit einem Kompromiss, denn die Stadtverwaltung mit dem Bauherrn ausgehandelt hat. Die Nachbarschaft sei dabei nicht einbezogen worden. Die Stadtverwaltung habe eine direkte Beteiligung als weder erforderlich, noch vorgesehen bezeichnet, schreiben die Familien Dawo, Frey, Weiß und Mehrhof in einer Stellungnahme zur RHEINPFALZ-Berichterstattung vom 15. September. Ein Anwohnervertreter soll bei einem Termin im Stadtbauamt die geänderte Planung vorgestellt bekommen. Die Nachbarn halten nach ihrem bisherigen Kenntnisstand den geplanten Baukörper immer noch für zu groß und glauben nicht, dass er sich harmonisch in eine Siedlung mit Doppelhaushälften nebst Anbauten im hinteren Grundstücksbereich einfügt. Das Bauamt hatte mit dem Investor verhandelt, nachdem dieser im Frühjahr eine Planung für einen deutlich störenderen Baukörper vorgelegt hatte.