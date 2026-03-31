Das Trinkwasser in Rohrbach wird seit Montag nicht mehr gechlort. Das hat die zuständige Verbandsgemeinde-Verwaltung Herxheim am Dienstag mitgeteilt. Die Steuerung eines für die Trinkwasserversorgung im Ort benötigten Brunnens wurde erneuert. Das Wasser sei nach rechtlichen Vorgaben regelmäßig beprobt worden, so die Kommune. Alle Werte würden erfüllt. Das Gesundheitsamt habe daraufhin am Montag zugestimmt, die Chlorung des Wassers aus Sicherheitsgründen zu beenden. „Bis die verbliebenen Restmengen an Chlor vollständig aus dem Netz ausgespült sind, kann es jedoch noch einige Tage dauern“, so die Verwaltung.

Die Trinkwasserversorgung in Rohrbach war Anfang Februar wegen des Defekts zweier Pumpen zusammengebrochen. Zwar wurde schnell wieder Wasser in das Netz geleitet, dieses durfte jedoch nur als Brauchwasser genutzt werden, weil unklar war, ob das Wasser der Trinkwasserverordnung entspricht. Labortests folgten. Der Fall Rohrbach hatte über die Grenzen der Region hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt.