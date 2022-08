Das traditionelle Insheimer Weinfest fällt aus – trotzdem wird am ersten September-Wochenende gefeiert. Die Landjugend teilt mit, dass sie am Freitag, 2. September, und Samstag, 3. September, hinter dem Dorfgemeinschaftshaus den „Isemer Summer“ feiert. Unterstützt wird die Landjugend vom FC Insheim. „Nach der Absage des Insheimer Weinfestes haben wir uns als Verein entschieden, etwas zum Dorfleben beizutragen, um das Weinfestfeeling wieder aufleben zu lassen“, heißt es weiter.

Auf dem Programm steht am Freitag eine Afterwork-Party ab 17 Uhr, der Eintritt kostet zwei Euro an der Abendkasse. Am Samstag gibt es Livemusik von der Band Addicted, Einlass ist dann um 18.30 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro an der Abendkasse. Ausgeschenkt wird an beiden Tagen unter anderem Bier der Göcklinger Brauerei. „Anders als beim traditionellen Insheimer Weinfest wird auch harter Alkohol ausgeschenkt“, betont die Landjugend.