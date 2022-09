Das Unternehmen Vulcan Energie Ressourcen GmbH hat die turnusmäßigen Wartungsarbeiten am Geothermiekraftwerk Insheim beendet. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wird das Werk Ende der Woche wieder den Betrieb aufnehmen. Dabei kann es zum kurzfristigen Ausstoß einer kleinen weißen Dampfwolke kommen. „Es handelt sich dabei um reinen Wasserdampf“, teilt Vulcan Energie mit. Für die Bevölkerung bestehe kein Grund zur Sorge. Der Wasserdampfausstoß ziehe sich nur über wenige Stunden. In der Vergangenheit hatten sich Personen über den Wasserdampf verwundert geäußert, begründet die Firma die Information vorab.