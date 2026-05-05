Vier Jahre lang wurde der Soldatenfriedhof der Gemeinde umfassend saniert. Ehrenamtliche haben Tausende von Stunden in die Renovierungsarbeiten investiert.

Der Friedhof für im Zweiten Weltkrieg getötete Soldaten liegt unterhalb der katholischen Kirche St. Dionysius mit einem weiten Blick über die jetzt frühlingshafte Südpfälzer Landschaft. Der heute friedliche Ort erinnert an viel Leid während des Zweiten Weltkrieges. 141 Soldaten sind auf dem Soldatenfriedhof der Gemeinde bestattet. Einige mit 17 Jahren, also teils noch Kinder, keiner war älter als 40 Jahre. Auf einer der kleinen Grabplatten, die in die Erde eingelassen sind, steht ein kleiner Engel, auf einer anderen ein Grablicht als Zeichen des Gedenkens. Umgeben ist der rund 700 Quadratmeter große Friedhof von einer hohen Sandsteinmauer, in der Mitte steht ein imposantes historisches Denkmal aus Sandstein mit den Namen der Toten und dem Relief eines Soldaten.

Friedhof war verwildert

„Bis vor vier Jahren war der Friedhof in keinem guten Zustand“, sagen Ortsbürgermeister Johann Kumpfmüller und Lothar Ziegler aus Böhl-Iggelheim, ehemaliger Stabsunteroffizier und Beauftragter der Kreisgruppe Vorderpfalz im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr.

Mit Ziegler begann die vierjährige Sanierung des Soldatenfriedhofs, zu dem es auch eine Broschüre mit den militärgeschichtlichen Umständen gibt, unter denen die Soldaten ums Leben gekommen sind. 2021, mitten in der Coronazeit, sei er mit seinem Auto durch die Südpfalz gefahren, erzählt Ziegler im Vorwort der Broschüre. „Ich entdeckte den Soldatenfriedhof in Gleiszellen-Gleishorbach, etwas verwildert und teilweise verfallen“, so Ziegler. Seine Idee, diesen Platz wieder Instand zu setzen, hat er in die Tat umgesetzt. Die Gespräche mit den Amtsträgern vor Ort endeten im April 2022 mit einer verbrieften Pflegepatenschaft zwischen der Gemeinde und dem Verband der Reservisten, die ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellten. Feste Arbeitseinsätze wurden geplant, zu denen sehr schnell rund 20 ehemalige Soldaten gehörten.

Namen auf Grabplatten

Immer dabei war Gemeindearbeiter Bernd Staab. „Bis zu 15 Ehrenamtliche waren es immer pro Arbeitseinsatz, es wurden mit der Zeit immer mehr und es wurde ein Herzensprojekt“, sagt er. Ein Riesenaufwand war die Sanierung der rund 180 Meter langen den Friedhof umfassenden Sandsteinmauer. Drei Hochdruckreiniger waren im Einsatz, die Feuerwehr hat für 28 Kubikmeter Wasser gesorgt. Dann habe viel verfugt werden müssen, erzählt der Gemeindearbeiter.

Mit viel Erde sei auch das Gelände komplett neu gestaltet worden. 141 Grabplatten mussten ausgetauscht werden, die Namen der auf dem Friedhof Bestatteten wurden vom Verband der Reservisten teils rekonstruiert und sind jetzt mit ihren Lebensdaten auf den Grabplatten zu lesen. Ein Eichenbäumchen und einhundert Lavendel-, Thymian- und Rosenbüsche wurden gepflanzt.

40.000 Euro investiert

Eine Tafel mit der Historie des Friedhofs wurde aufgestellt, der 1927 vom örtlichen Kriegerverein angelegt wurde, im Gedenken der elf im Ersten Weltkrieg getöteten Soldaten. Bis 1950 wurden Soldaten hier bestattet. „Rund 40.000 Euro hat die Sanierung gekostet, davon gab es eine Förderung von der ADD über 18.000 Euro, den Rest hat die Gemeinde übernommen“, informiert der Ortschef. Die ADD, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, ist zuständig für die Denkmalpflege. Die gesamte Renovierung sei undenkbar gewesen ohne den ehrenamtlichen Einsatz der Reservisten und Bürger, so Kumpfmüller.

Der Friedhof vor 1950. Repro: Iversen

Einig ist er sich mit Lothar Ziegler, dass sich das Gedenken und das Interesse an Kriegsgräberstätten auch durch den Krieg in der Ukraine, die Folgen für Europa und Deutschland geändert haben. „Die Bevölkerung hat wieder mehr Interesse, auch die Jüngeren und Urlauber, wir haben inzwischen viele Anfragen“, so Ziegler. Alle Beteiligten wünschen sich, dass der Soldatenfriedhof ein Platz der Ruhe des Respekts und des Friedens sein und bleiben möge.

Termin

Die feierliche Einweihung mit Enthüllung der neuen Gedenktafel ist am Samstag, 9. Mai, um 14 Uhr. In der angrenzenden St. Dionysius Kapelle ist eine Ausstellung des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu sehen. Anschließend wird auf der grünen Wiese zum Beisammensein eingeladen.

