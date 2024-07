Nachdem ein 75-jähriger Mann aus dem Landkreis Südliche Weinstraße am Sonntag gegen 17.25 Uhr in der Hauptstraße in Ramberg in alkoholisiertem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht hatte, wollte ihn die Polizei zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle nehmen. Damit war der Mann offensichtlich nicht einverstanden, da er sich wehrte und schließlich gefesselt werden musste, teilt die Polizei mit. Dabei beleidigte er die Polizisten, verletzt wurde niemand. Die Blutprobe wurde ihm entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.