Landau. Die Landauer Polizei hat nach dem Vandalismus-Vorfall in der Nacht auf Sonntag, 14. November, in der Landauer Innenstadt fünf Tatverdächtige ermittelt. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitgeteilt.

Bei den Verdächtigen handele es sich um fünf 18- und 19-jährige Männer. Die Wohnungen der Männer in Landau, dem Kreis Südliche Weinstraße und im Raum Pirmasens wurden am Dienstagmorgen durchsucht. Dabei wurde Beweismaterial sichergestellt, das nun ausgewertet wird, teilen die Behörden weiter mit.

Es gibt vermutlich sechs Täter, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung – die Ermittlungen dauern noch an.

Landauer hatte Polizei Video übergeben

Der von den Tätern verursachte Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. In der Tatnacht sind wohl sechs junge Männer durch Landau gezogen, die unter anderem mehrere Fahrzeuge, Blumenkübel und Verkehrszeichen beschädigten.

Der Landauer Timo Gerach, selbst Geschädigter, hatte auf dem sozialen Netzwerk auf den Vandalismus hingewiesen und der Polizei Aufnahmen von Überwachungskameras zur Verfügung gestellt. Die Blumenkübel des Freundeskreises Blühendes Landau sind irreparabel beschädigt worden und müssen ersetzt werden.