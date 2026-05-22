Nachdem Unbekannte die Landauer Kapelle Anfang Januar mit Schmierereien beschädigt hatten, erstrahlt sie jetzt wieder in neuem Glanz – dank der Pfadfinderinnen und Pfadfinder des Stamms Amundsen aus Herxheim. Laut einer Mitteilung nahmen die Pfadfinder nach dem Vorfall Kontakt mit der Verbandsgemeinde und mit der Pfarrei Heiliger Laurentius auf und boten ihre Unterstützung an. Nach deren Zustimmung rückten Mitte Mai mehrere Leiterinnen, Leiter und Jugendliche an der Kapelle am Ortsrand an und strichen sie neu. Es seien zwei Anstriche aufgetragen worden, heißt es in der Mitteilung. Das Bauwerk war erst 2024 umfassend saniert worden. Wer die ehrenamtliche Arbeit des Stamms Amundsen unterstützen und in das Orga-Team hineinschnuppern möchte, kann sich unter post@dpsg-herxheim.de melden.