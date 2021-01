Ein Van-Fahrer hat sich am Samstag gegen 14.15 Uhr nach einer Kollision in der Ludwigstraße in Edesheim einfach aus dem Staub gemacht. Laut Polizei war die geschädigte Autofahrerin in Richtung Hainfeld unterwegs, als ihr bei einer Engstelle ein silberner Van entgegenkam. Die Frau wich nach rechts aus, um dem Van Platz zu machen. Dieser touchierte ihr Fahrzeug im Vorbeifahren jedoch trotzdem. Um den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro kümmerte sich der Verursacher nicht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06232 9550.