Am frühen Samstagmorgen gegen 03:45 Uhr kam es im Ortsbereich Kirrweiler (Kreis Südliche Weinstraße) zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines weißen BWM auf ein geparktes Fahrzeug auffuhr und danach Unfallflucht begang. Das teilt die Polizei am Samstag mit. Da aufgrund der Schäden nicht auszuschließen gewesen sei, dass der Unfallverursacher verletzt sein und sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, liefen zwischenzeitlich Fahndungsmaßnahmen, bei denne auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Mittlerweile wurde die Suche abgebrochen, wie die Polizei auf Anfrage bestätigt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können oder eine verdächtige Person im Bereich Kirrweiler wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben in Verbindung zu setzen.