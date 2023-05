Ein 58 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem Unfall in der Straße In den Elfmorgen in Edesheim verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 24-jährige Autofahrerin den Mann an, als dieser mit dem Rad den Einmündungsbereich überqueren wollte. Ermittelt wird derzeit, ob die Frau ihn übersehen hat oder umgekehrt der Endfünfziger das Fahrzeug bei Querung der Fahrbahn nicht wahrgenommen hat. Der Mann erlitt Schürfwunden und Verletzungen am Kopf und kam ins Krankenhaus. Da er keinen Helm trug, appelliert die Polizei: Radfahrer sollten stets einen Helm tragen, damit sie im Falle eines Unfalls besser geschützt sind.