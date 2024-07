Bereits am Sonntag ist es in Annweiler in der Landauer Straße auf dem Bürgersteig in Höhe der Bushaltestelle gegenüber des Lidl-Einkaufsmarktes zu einem Unfall zwischen Radfahrern gekommen. Hierbei fuhr eine Familie stadteinwärts auf dem Bürgersteig nördlich der Fahrbahn, teilt die Polizei mit. Die fünfjährige Tochter der Familie kollidierte mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Hierbei zog sich das Mädchen eine Prellung der linken Gesichtshälfte zu, Schlimmeres wurde durch den getragenen Helm verhindert. Die Unfallbeteiligten unterhielten sich, tauschten aber die Personalien nicht aus. Bei dem Unfallgegner soll es sich um einen etwa 60-jährigen Mann gehandelt haben, der sich leicht am Bein verletzt habe. Normalerweise hätte dieser den Bürgersteig an dieser Stelle nicht befahren dürfen. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, kann sich unter der Nummer 06346 96460 bei der Polizei melden