In Schlangenlinien soll der Fahrer eines Pkw mit Pforzheimer Kennzeichen an Heiligabend um 21 Uhr auf der Autobahn bei Landau-Nord gefahren sein, bevor der Wagen mit einem vorausfahrenden Auto kollidierte. Die Polizei in Edenkoben meldet dies am Montag und sucht Zeugen. Bei dem Wagen soll es sich um ein älteres und graues Model handeln. Der Fahrer sei infolge des Verkehrsaufkommens unerkannt von der Unfallstelle geflüchtet. Die Polizei beziffert den Schaden auf über 3000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06323 9550 zu melden.