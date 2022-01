Am Mittwoch wurde auf einem Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße ein weißer VW Golf beschädigt. Laut Polizei hat sich der Verursacher vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden von rund 800 Euro zu kümmern. Der Unfallzeitpunkt liegt zwischen 13.40 und 15.40 Uhr. Nach bisherigen Ermittlungen stieß auf dem Parkplatz gegenüber von Anwesen Nummer 2 ein bisher unbekannter Fahrer vermutlich beim Öffnen der Fahrertür gegen die hintere Tür des geparkten Autos. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, sollen sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.