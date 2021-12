Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Autofahrer, der am Donnerstag gegen 18.35 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe einen Unfall verursacht hat. Der Fahrer habe im Bereich der Anschlussstelle Landau-Süd den Fahrstreifen nach rechts gewechselt und sei dabei mit einem Audi zusammengestoßen. An dem gab es etwa 750 Euro Schaden. Der Unfallverursacher, von dem nur bekannt ist, dass er einen dunklen Wagen fuhr, flüchtete an der Abfahrt Insheim in unbekannte Richtung.