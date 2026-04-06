Alexandra Arlt ist mit ihrem Geschäft Fa1 für feine Dessous vom Martha-Saalfeldt-Platz in Landau in die Ostbahnstraße 3b am ehemaligen Gefängnis umgezogen.

Nach fast 30-jähriger Erfahrung als Geschäftsfrau macht die 56-jährige Alexandra Arlt mit ihrem Team nun wieder einen großen Sprung. Vom Martha-Saalfeldt-Platz, wo sie 15 Jahre lang Dessous und Nachtwäsche verkauft hat, ist sie in die Ostbahnstraße 3b umgezogen.

Dort im Glasbau vor den Mauern des ehemaligen Gefängnisses hat sie doppelt so viel Platz zur Verfügung wie zuvor. Heute, Dienstag, 7. April, um 10 Uhr wird Eröffnung gefeiert. „Sich selbst zu verwöhnen, ist kein Luxus. Es ist Liebe in ihrer stillsten Form“, heißt es auf der Einladungskarte.

Dessous und Kleidung kommt gut zur Geltung

Der kleine Laden in der Stadthausgasse platzte aus allen Nähten. Der neue Raum mit seinen 160 Quadratmetern auf zwei Etagen ist großzügig und hell, die Kleidungsstücke kommen besser zur Geltung. Außerdem ist Platz für drei Umkleidekabinen. Angeboten werden hochwertige Unterwäsche, Nachtwäsche, Strandkleider, Bademode und Homeware. Alexandra Arlt, Tatjana Schaab und Anita Schneider sind fachkundige Beraterinnen. Jetzt haben Sie auch die Möglichkeit, im Obergeschoss separate Beratungen auf Termin anzubieten. Die restliche Fläche oben dient für Büro und Lager.

Alexandra Arlt hat einst im Kaufhof eine Lehre absolviert. Dessous und Strümpfe haben es der Frau angetan. Nach einem kurzen Gastspiel bei Jost eröffnete sie 1997 in der Marktstraße 34 ihren eigenen Laden. „Fa 1“ steht für Felix Alexandra, 1. Geschäft. 14 Jahre später zog Arlt in die Stadthausgasse um. Ihre Expertise ist gefragt, denn die Größentabelle bei BHs beispielsweise ist viel breiter geworden. Immer dabei ist „JJ“, der zwölfjährige Bichon Frisé, der sich jetzt erst an den neuen Standort gewöhnen muss.