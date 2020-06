„Nichts gelernt“ – so urteilt die Polizei in ihrer Mitteilung über einen Radfahrer, der am späten Sonntagabend aus Richtung Forsthaus Annweiler kommend mit 2,07 Promille gestürzt war und sich dabei leichte Verletzungen an Kopf und Händen zugezogen hatte. Da er danach wieder aufs Fahrrad stieg, erwarten ihn zwei Strafverfahren. Nachdem seine Wunden im Krankenhaus versorgt worden waren, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. „Die anschließende Heimfahrt trat der Mann im Taxi an.“