Ein Autofahrer hat am Montagabend in Roschbach vorbildlich reagiert und einer gestürzten Radfahrerin geholfen. Wie die Polizei berichtet, verlor die 68-Jährige auf dem Kopfsteinpflaster in der Hauptstraße die Kontrolle über ihr Pedelec, fiel zu Boden und verlor das Bewusstsein. Der aufmerksame Autofahrer stoppte und versorgte die Dame, bis der Rettungswagen eintraf. Sie wurde mit Kopfverletzungen und Schürfwunden ins Krankenhaus gebracht. Einen Helm trug die 68-Jährige nicht, weshalb die Polizei einmal mehr zum Tragen eines Kopfschutzes appelliert.