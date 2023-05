Der Mann, der am Donnerstagabend in Landau für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt hatte, ist mittlerweile in ein psychiatrisches Krankenhaus überstellt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Mann hatte auf der Wollmesheimer Höhe mit einer Schreckschusswaffe geschossen und sich im Haus seiner Eltern verschanzt. Beim Zugriff ist der 44-Jährige den Beamten deren Angaben zufolge mit gezogener Schusswaffe entgegengekommen. Die Polizisten hatten keine Wahl, wie Polizeisprecher Thorsten Mischler sagte, und ihn mit zwei Schüssen am linken Bein verletzt. Er wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik in der Region gebracht und operiert.