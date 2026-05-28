Eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich des Bahnhofs ist der Polizei am Mittwoch gegen 18 Uhr gemeldet worden. Beim Eintreffen der Beamten konnten die beteiligten Personen laut Bericht jedoch nicht mehr angetroffen werden, und auch weitere Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis. Im Nachgang meldeten sich aber ein 17-Jähriger sowie ein 19-Jähriger bei der Polizei. Beide gaben an, zuvor mit drei bislang unbekannten Personen in Streit geraten zu sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung seien sie von diesen geschlagen worden. Die jungen Männer erlitten bei dem Vorfall leichte Verletzungen, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und hat die Ermittlungen zur Identifizierung Unbekannten aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder auch telefonisch unter der Nummer 06341 2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.