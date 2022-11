Gratis-Mahlzeit zum Vorstellungsgespräch gefällig? Das Studierendenwerk Vorderpfalz hat am Freitag in der Mensa der Universität Landau zum Job-Speed-Dating eingeladen. Es wirbt mit Arbeitszeiten ohne Wochenend- und Feiertagsdienste. Interessierte konnten sich im Gespräch mit Reinhard Rinck, dem Küchenchef der Mensa , und Mitarbeitern der Personalabteilung im Eins-zu-eins-Gespräch über Job-Möglichkeiten der Landauer Mensa informieren. „Küchenhilfe, Servicekraft, Aufräumdienst: Wir suchen eigentlich alles und jeder kann sich dafür bewerben“, sagt Sara Birkmeyer von der Personalabteilung. Viele Mitarbeiter seien durch die Coronakrise in andere Berufszweige gewechselt, erzählt Rinck. Gerade im Service-Bereich habe die Mensa Probleme. Ob Student, Rentner, Mütter in Elternzeit oder einfach Menschen, die einen Job in Teilzeit oder als Aushilfskraft suchen, konnten sich bei der spontanen, offenen Sprechstunde vorstellen. Nach dem Gespräch gab’s ein Gratis-Essen in der Mensa. Auch Student Julian Domke (im Bild) ging positiv aus dem Gespräch mit Rinck heraus. Er darf kommende Woche zur Probe arbeiten.