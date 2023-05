Der Amokalarm an der Berufsbildenden Schule (BBS) ist definitiv durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Dies teilt die Polizei mit, nachdem eine Begutachtung der Anlage durch die Herstellerfirma stattgefunden hat. Am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr waren Spezialkräfte der Polizei zu einem Großeinsatz an die Berufsschule ausgerückt. Letztlich hatte sich der Alarm als Fehlalarm herausgestellt. Etwa gegen 12 Uhr hatte die Polizei Entwarnung gegeben. Verletzt worden war niemand.