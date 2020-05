Am Dienstag nach Pfingsten wird der grenzüberschreitende Zugverkehr zwischen Landau und Wissembourg und zwischen Wörth und Lauterbourg wieder aufgenommen. Das teilt Werner Schreiner mit, der Beauftragte der Ministerpräsidentin für Grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Da wegen Corona aber noch Reisebeschränkungen gelten, müssen Fahrgäste jedoch in der Übergangszeit noch Ausweispapiere und Genehmigungen für den Fall von Kontrollen mit sich führen. Konkret: Es gibt zwar Lockerungen in Frankreich. Die meisten Geschäfte dürfen wieder öffnen, Restaurants, Cafés, große Museen und andere touristische Attraktionen jedoch noch nicht. Wer nach Frankreich einreisen will, muss dazu einen wichtigen Einreisegrund haben und eine internationale Einreisebescheinigung ausfüllen, die man auf der Seite des französischen Innenministeriums herunterladen kann. So ist es auf der Homepage des Auswärtigen Amtes nachzulesen. Für Reisende über elf Jahren besteht im Öffentlichen Personennah- und Fernverkehr (einschließlich Taxis) eine bußgeldbewehrte Maskenpflicht.

Am Samstag, 30. Mai, finden Testfahrten statt, um zu prüfen, ob die Technik für Bahnübergänge und Signale korrekt funktioniert.