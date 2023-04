Auf dem Parkplatz eines Obst- und Gemüsehandels im Edesheimer Weg in Hochstadt ist es am Dienstag zwischen 12.30 und 17.30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Laut Polizei wurde ein hellgrüner Ford Fiesta mit RP-Kennzeichen beschädigt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06341 2870.