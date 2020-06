Die vom offenen antifaschistischen Treffen angemeldete Demo „United we Stand - Gegen Rassismus und Naziterror“ am Samstag von 14 bis 15.30 Uhr auf dem Landauer Rathausplatz lief störungsfrei ab. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich 100 bis 120 Personen friedlich versammelt. Erst nach der Demo gab es einen Zwischenfall: Laut Polizei kam es zu einem Wortgefecht zwischen einer Gruppe Demonstrierender und zwei Personen, die zufällig den Rathausplatz überquerten. Dem Duo wurde ein Platzverweis erteilt. Szenebeobachter ordnen die beiden Männer der rechtsextremen Kameradschaft Zweibrücken zu. Die Antifaschisten hatten die Demo angemeldet, um sich mit dem von einem Polizisten getöteten US-Amerikaner George Floyd und anderen Opfern von Polizeigewalt sowie mit den vier Lokalpolitikern der Linken, die am Samstag, 6. Juni, eine Morddrohung erhalten hatten, zu solidarisieren.