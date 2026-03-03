Ein 66-Jähriger aus Frankfurt (Oder) in Brandenburg konnte als Verfasser eines Drohungsschreibens gegen den Landauer Kandidaten für die Landtagswahl, Philipp Lange (Die Linke), identifiziert werden. Das teilen die Landauer Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen mit. Es gebe derzeit keine Hinweise darauf, dass der Verdächtige tatsächlich vorhatte, die Tat auch zu begehen. Die Landauer Staatsanwaltschaft hat das Verfahren an die Behörde in Frankfurt (Oder) abgegeben.

Die Morddrohung war an Lange via Stadtverwaltung adressiert. Ein Mitarbeiter der Verwaltung hatte sie vor Beginn der Hauptausschusssitzung im Januar an den Platz des Linken-Vertreters Tobias Schreiner gelegt. Der Mitarbeiter habe die Drohung als solche nicht erkannt, hieß es später aus der Verwaltung.