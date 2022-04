Nach dem Messerangriff auf einen 26-Jährigen in einer Flüchtlingsunterkunft in Leinsweiler hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landau Haftbefehl gegen zwei 29 und 33 Jahre alte Männer erlassen, die mit dem Opfer zusammenlebten. Sie werden dringend verdächtigt, in der Nacht auf Mittwoch ihren Mitbewohner mit einem Messer angegriffen zu haben. Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen soll der 29-jährige Beschuldigte dem Opfer eine tiefe Schnittverletzung im Gesicht beigebracht haben, während der 33-Jährige ihn festgehalten haben soll. Gegen die beiden Männer besteht der Tatverdacht der gemeinschaftlich begangenen schweren Körperverletzung. Sie kamen in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.