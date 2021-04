Der 24-jährige Mann, der am Dienstag, 13. April, in Klingenmünster einen 30-jährigen Bekannten während eines Streits mit einem Messer angegriffen haben soll, ist gestern auf Antrag der Landauer Staatsanwaltschaft aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das teilt Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig mit. Es bestehe kein Tatverdacht mehr für ein versuchtes Tötungsdelikt. Die Staatsanwaltschaft gehe nicht mehr davon aus, dass der 24-Jährige mit einem Messer in Richtung des Oberkörpers des 30-Jährigen gestochen hat.