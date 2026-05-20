Ein medizinischer Notfall hat am Dienstag in Annweiler zu einem schweren Unfall geführt. Eine 76-jährige Autofahrerin verlor gegen 15 Uhr in der Saarlandstraße die Kontrolle über ihren Wagen. Der 45-jährige Beifahrer griff nach Angaben der Polizei ins Lenkrad und verhinderte so einen Zusammenstoß mit entgegenkommenden Fahrzeugen. Das stark beschleunigende Auto streifte jedoch mit großer Wucht eine Hauswand, fuhr über eine Einmündung und prallte gegen ein Wohnanwesen. Die Fahrerin musste notärztlich behandelt werden und kam wegen ihres akuten Gesundheitszustands in ein Krankenhaus. Der Beifahrer blieb laut Polizei mit leichten Verletzungen und dem Schrecken zurück. An zwei Wohnhäusern und einem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von mindestens 200.000 Euro.