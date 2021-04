Die B48 bei Wernersberg war am Montag nach einem schweren Verkehrsunfall vom Vormittag bis gegen 20.40 Uhr voll gesperrt.

Laut Polizei waren gegen 11 Uhr zwischen der Anschlussstelle L494 und der Abfahrt in Richtung Wernersberg ein Müllfahrzeug und ein mit Sand beladener Lastwagen frontal zusammengestoßen. Fahrer und Beifahrer des Mülllasters wurden bei dem Unfall verletzt. Der Fahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen werden, der Beifahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen am Unfall beteiligten Lasters wurde nur leicht verletzt.

Die Bergungsarbeiten zogen sich den ganzen Tag hin, weil die Fracht der Laster umgeladen werden musste. Außerdem musste Erdreich ausgebaggert werden, weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet; etwa ab 20.40 Uhr war die Straße laut Polizei wieder frei.