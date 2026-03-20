Zwei Männer haben am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr in einem Baumarkt in Bornheim mehrere Schleifaufsätze gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurden die 21 und 27 Jahre alten Tatverdächtigen gegen vor Ort angetroffen, die Ware blieb zunächst verschwunden. Bei den Ermittlungen fanden Beamte die gestohlenen Schleifaufsätze später in einem Auto auf einem Parkplatz. Dabei stellten sie weitere Verstöße fest: Das Auto war weder versichert, noch stimmten die angebrachten Kennzeichen mit dem Fahrzeug überein. Zudem besaß der 21-Jährige keine Fahrerlaubnis. Die Männer müssen sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.