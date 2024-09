Eine 74-jährige Frau ist am Donnerstag in Landau Opfer eines Trickdiebs geworden. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau um kurz vor 12 Uhr auf dem Weißquartierplatz auf ihren Mann gewartet. Ein unbekannter Passant sprach sie an und fragte, ob sie Geld wechseln könnte. Er verwickelte sein Gegenüber in ein kurzes Gespräch und verschwand dann wieder. Unmittelbar danach stellte die Frau fest, dass aus ihrer Handtasche die Geldbörse fehlte. Die Polizei bittet die Bevölkerung, bei derartigen Ansprachen sehr vorsichtig zu sein. Hinweise zu dieser Straftat oder zu gleichgelagerten Fällen bitte an die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.