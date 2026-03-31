Die Stadt Landau will die Gebühren für die Nutzung des öffentlichen Straßenraums durch private Bauherren erhöhen. Das hat Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats mitgeteilt. So sollen Bauherren, die beispielsweise für das Stellen eines Krans Platz auf der Straße benötigen, statt bisher 1,50 Euro pro Quadratmeter bald 4 Euro Miete bezahlen. Die Verwaltung werde dem Stadtrat eine entsprechende Vorlage zur Abstimmung vorlegen, hieß es. Hartmann reagierte damit auf einen Antrag der Fraktion Pfeffer & Salz. Diese hatte gefordert, eine Erhöhung für private Bauvorhaben zu prüfen.

Hintergrund ist ein Bauprojekt in der Annweilerstraße. Dort entsteht seit März vergangenen Jahres ein Mehrfamilienhaus gegenüber der Aldi-Einfahrt. Dafür wurde ein Kran auf einer der beiden Fahrbahnen aufgestellt. Die Straße ist an dieser Stelle seither einseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Der Bauherr hatte angekündigt, im Sommer 2025 mit seinem Projekt fertig zu sein. Es kam anders. Er beantragte bei der Stadtverwaltung eine Verlängerung für die Straßennutzung bis Mai. Diese Frist könnte erneut seitens der Verwaltung verlängert werden, wie diese kürzlich auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte.

An der Höhe der Gebühren gab es Kritik unter anderem aus der Bürgerschaft. Aufgrund der niedrigen Miete gebe es keinen Anreiz für Bauherren, ihr Projekt schnell zu beenden, hieß es. Hingegen müssten viele Bürger Einschränkungen über lange Zeit in Kauf nehmen, in der Annweilerstraße vor allem Pendler, aber auch Fußgänger und Radfahrer.