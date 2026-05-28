Kanada und Deutschland haben Franz Ziegler geprägt. Seine Heimat hat er in Steinfeld gefunden. In der Bachstraße feiert der Weitgereiste nun seinen 100. Geburtstag.

Eigentlich stammt Franz Ziegler aus Mörsch. Als er sechs Jahre alt war, starb sein Vater, kurz nachdem er einen Lebensmittelladen gekauft hatte. Den führten nach seinem Tod seine Frau und der junge Franz – so gut es ging – weiter. Er lernte den Beruf des Kaufmanns und wurde dann zur Armee eingezogen. Dort war er bei der Luftwaffe tätig.

Als der Zweite Weltkrieg 1945 endete, machte sich Ziegler auf den Heimweg von seiner letzten Stationierung in der Türkei bis nach Hause, nach Mörsch – zu Fuß. „Ich ging immer die Bergpfade entlang. Auf den Straßen unten wurden Gefangene gemacht. Das wollte ich nicht riskieren“, erzählt der 100-Jährige. Zu Hause angekommen lag das Haus in Schutt und Asche. Also wagte er den Neubeginn: Mit seinem Schwager betrieb er einen Schrotthandel.

Ein-Mann-Berteieb mit Schreinerarbeiten

Irgendwann fasste er den Entschluss, auszuwandern. Am 8. November 1951 war es so weit. Nach langer Überfahrt kam er im kanadischen Quebec an und suchte Arbeit. Einige Jahre war er auf dem Bau. Schließlich zog er weiter in den Norden nach Huntington. Dort arbeitete er bei einem Farmer für 50 kanadische Dollar im Monat. Als Ein-Mann-Betrieb suchte er dann sein Glück mit Renovierungs- und Schreinerarbeiten in Toronto. Er kaufte sanierungsbedürftige Häuser, brachte sie in Schuss und verkaufte sie mit Gewinn.

Seine Frau Anna, eine gebürtige Ungarin, lernte er 1952 beim Tanz in Toronto kennen. Die beiden bekamen vier Kinder, die alle in Kanada geboren wurden. 1970 zog es die Familie zurück nach Deutschland. Ziegler wollte, dass seine Kinder Deutsch sprechen und vor allem sein Heimatland kennenlernen. Die Familie fand eine Bleibe in Neuburg am Rhein und er eine Stelle in einem Großhandel für Möbel in Eggenstein. Dort arbeitete er bis zur Rente.

Zwei Kinder bleiben in Kanada

Mitte der 70er-Jahre fand die Familie einen Bauplatz in Steinfeld. „Alles selbst gemacht – bis auf die Heizung“, erklärt Ziegler. „Ich hatte ja langjährige Erfahrung. Schließlich habe ich 20 Jahre in Toronto Häuser saniert und wieder aufgebaut.“ Von seinen vier Kindern – zwei Mädchen und zwei Jungen – blieben die Mädchen in Kanada und heirateten dort. Die Jungen kamen jedoch mit zurück nach Deutschland. Als Ziegler in Rente ging, zog es ihn für zwei Jahre wieder nach Kanada. Er baute seinen beiden Töchter jeweils ein Haus und half ihnen beim Einzug. Danach ging es wieder zurück zu seiner Frau und den beiden anderen Kindern.

Der Garten hinter dem Haus ist Zieglers ganzer Stolz. Bis vor wenigen Jahren hat er dort angebaut und geerntet, berichtet der 100-Jährige. Als vor vier Jahren seine Frau starb, übernahm Sohn Toni, der mit im Haus wohnt, die Gartenpflege. Zum 100. Geburtstag gibt es eine kleine Feier.