Am Mittwoch wurden bei Altrip und Biblis zwei freilaufende Schnappschildkröten gefunden. Eine davon, ein knapp zehn Kilo schweres Weibchen, ist jetzt in der Reptilien-Auffangstation von Kevin Keßler in Gossersweiler-Stein untergekommen. Dass die Tiere ausgesetzt wurden, hält Keßler für unwahrscheinlich, da ihre Haltung in Deutschland seit Jahrzehnten verboten ist. Er vermutet, dass sie in freier Wildbahn geboren wurden. Der Klimawandel und warme Industrieabwässer würden die Fortpflanzung und Ausbreitung der Reptilien begünstigen. Sie kommen aus Nordamerika und gelten in Deutschland als invasiv. Keßler begegnet solchen Tieren regelmäßig, Tendenz steigend. Die beiden neusten Funde führt er auf das jüngste Hochwasser zurück. Überschwemmungen hätten den Tieren ihren Weg aus Altrheintümpeln ermöglicht. Das zweite wurde in eine Reptilienauffangstation nach München gebracht.

