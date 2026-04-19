Ein 51-jähriger Autofahrer muss sich unter anderem wegen Urkundenfälschung in einem Strafverfahren verantworten. Wie die Polizei berichtet, haben Beamte den Mann am Donnerstagnachmittag in der Holzgasse in Herxheim kontrolliert, weil er nicht angeschnallt war. Bei der Überprüfung seines slowenischen Führerscheins stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem konnten die Polizeikräfte an dem Dokument mehrere Fälschungsmerkmale erkennen. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.