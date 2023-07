Nach dem zerstörerischen Brand im Autohaus Horn in der Nacht zu Samstag haben zwei Mitarbeiter der Firma Buchen aus Karlsruhe am Dienstag mit der Reinigung öffentlicher Flächen rund um den Brandort in Landau begonnen. Sie saugen asbesthaltige Teile ab, die mit den Flammen nach oben katapultiert wurden und in Nachbargärten, auf Straßen und Bürgersteigen landeten. Asbest gilt als gesundheitsschädlich, wenn die Fasern eingeatmet werden und sich in der Lunge festsetzen. Der Abfall ist Sondermüll. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung sind für die Reinigung drei Tage angesetzt. Ein Experte des TÜV Rheinland aus Kaiserslautern hat das Gebiet abgesteckt, das gereinigt werden muss. Schon einmal hatten Leute in Schutzanzügen in Landau Staubsauger geschwungen: Beim Großbrand der Firma Holz-Wickert im August 2016 waren 17 Hektar um die Brandstelle zur Sperrzone erklärt worden, weil sie mit Asbest kontaminiert waren.