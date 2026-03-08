In Grünstadt ist Schluss, in Landau geht es weiter: Burger King kündigt eine Modernisierung für den Standort an. Hinter den beiden Filialen steckt dieselbe Betreiberin.

Die Schließung der Burger-King-Filiale in Grünstadt hat Wellen bis in die Südpfalz geschlagen. Internet-Rezensenten hatten Hygienevorwürfe geäußert. Ein Rezensent hatte gar den Verdacht kundgetan, er habe sich dort eine schlimme Lebensmittelvergiftung zugezogen. Die RHEINPFALZ hatte daraufhin bei der Fast-Food-Kette nachgefragt, ob solche Missstände der Grund für die Schließung der Niederlassung in Grünstadt Ende Dezember waren. Eine klare Stellungnahme von Burger King zur Kundenkritik war ausgeblieben.

Betreiberin aus Brühl

Warum ist das auch für Landau interessant? Hinter den beiden Restaurants in Grünstadt und Landau steckt dieselbe Betreiberin. Carolin Weber aus dem badischen Brühl führt nach der Schließung in Grünstadt Ende Dezember nun noch drei Filialen in der Pfalz – neben Landau auch noch Frankenthal und Neustadt. Viele Gäste stellten sich die Frage, ob weitere Standorte derselben Betreiberin von Schließungen betroffen sein könnten. Solche Spekulationen sind nicht ungewöhnlich, wenn ein Restaurant eines Franchisenehmers geschlossen wird.

Für den Standort Landau gibt es auf Nachfrage der RHEINPFALZ bei Burger King Deutschland Entwarnung. Nach Angaben der Fast-Food-Kette bleibt die Filiale geöffnet. Der Standort, der im Jahr 2008 seine Pforten öffnete, zählt seit Jahren zu den festen Anlaufstellen für Fast-Food-Fans in der Südpfalz. Entsprechend aufmerksam wurde beobachtet, wie es nach der Schließung in Grünstadt weitergeht. Die Antwort des Unternehmens ist eindeutig: Landau bleibt bestehen. Dies gilt auch für die anderen beiden Niederlassungen.

Wirtschaftliche Abwägung

In Grünstadt ist das Kapitel beendet. Klebrige Böden, schmutzige Tische, verdreckte Klos, unfreundliche Mitarbeiter, verbrannte Hähnchenteile und labbrige Pommes: Google-Bewertungen zur Burger-King-Filiale in der Grünstadter Daimlerstraße waren teilweise verheerend ausgefallen. Die Landauer Filiale wirkt bei einem Besuch nicht schmuddelig.

Restaurant-Chefin Carolin Weber leitet nunmehr nicht mehr vier, sondern drei Burger-King-Filialen in der Pfalz. Foto: Steven Meyer

Offiziell begründet das Unternehmen die Schließung in Grünstadt mit dem Auslaufen des Mietvertrags zum 31. Dezember 2025. Eine Verlängerung kam offenbar nicht zustande. Nach Angaben der Pressestelle habe sich die Betreiberin nach „unternehmerischer Abwägung“ gegen eine Fortführung des Standorts entschieden. Am Ende sei es um die wirtschaftliche Frage gegangen, ob sich der Betrieb noch lohne.

Modernisierung des Landauer Restaurants

Für den Standort Landau kündigt Burger King Veränderungen an. Die Filiale in Landau soll in den kommenden Monaten modernisiert werden, um den Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Burger King Deutschland erklärt, dass man konstruktives Feedback ernst nehme, um Abläufe und Service stetig verbessern zu können. Gleichzeitig weist die Fast-Food-Kette darauf hin, dass Menschen häufig eher negative Erfahrungen öffentlich teilten als positive.

So laufen die Reinigungszyklen ab

Nach Angaben des Unternehmens gelten in den Restaurants klare Hygiene- und Reinigungsstandards. Die Gästebereiche, dazu gehören auch die Toiletten, würden mehrmals täglich gereinigt, heißt es auf Anfrage. Mitarbeitende würden darüber hinaus regelmäßig geschult, damit diese Standards eingehalten werden. Es gibt laut Unternehmen auch Schulungen und „externe Audits“, also Kontrollen bei denen überprüft wird, ob die Vorgaben umgesetzt werden.

Burger King wurde 1954 gegründet und hat seinen Sitz in Florida. Weltweit betreibt das Unternehmen über 19.000 Standorte in mehr als 120 Ländern. Burger King gehört zu Restaurant Brands International Inc. (RBI), einem der größten Schnellrestaurantunternehmen weltweit mit einem Jahresumsatz von über 40 Milliarden Dollar und mehr als 30.000 Restaurants.