Keine besonders gute Idee eines 18-Jährigen, so findet die Polizei, war es am frühen Sonntagmorgen, 17. Juli, sich am Bahnhof in Kirrweiler auf den Gabelstapler seines Vaters zu setzen, um Zigaretten holen zu fahren. Der junge Mann habe zuvor intensiv seinen 18. Geburtstag gefeiert und auch dem Alkohol zugesprochen. Auf der Fahrt zum Zigarettenautomaten kippte das Gefährt um, und dem jungen Mann gelang es auch nicht, es wieder aufzurichten. Während der Unfallaufnahme stellten Polizisten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,65 Promille fest, weshalb dem unglücklichen Geburtstagskind auch eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein. Außerdem will sie die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall unterrichten, weshalb die lang ersehnte Erlangung des Führerscheins wohl in weite Ferne rücken werde.