Die Proben aus der Queich sind analysiert – ohne eindeutiges Ergebnis, teilt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit. In der Queich gab es Ende April ein großes Fischsterben, auch zu anderen Gelegenheiten hatte sich das Wasser eingetrübt. Laut Kreisverwaltung, die die Proben als zuständige Untere Wasserbehörde untersucht, geben die aktuell vorliegenden Analysen noch keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Ursache oder den Verursacher der Wasservergiftung. Es liegen allerdings noch nicht alle Ergebnisse der Proben vor. Die fehlenden Ergebnisse könnten dann aber auf ein entsprechendes Einzugsgebiet hindeuten und zu konkreten Kontrollen führen. „Die Sauerstoffwerte in der Queich waren auffällig niedrig“, sagt SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) über die ersten Ergebnisse der Probenanalyse des Gewässers bei Albersweiler. Eine Gefahr für Haustiere wie Hunde, die an der Queich trinken, oder für an der Queich gehaltene Weidetiere bestünde aktuell nicht. Das verunreinigte Wasser sei direkt durch das nachfließende Wasser verdünnt worden.

„Wir sprechen hier nicht von einer Bagatelle. Was hier geschehen ist, ist ein richtiger Umweltfrevel“, sagt Seefeldt. Die Kreisverwaltung will gemeinsam mit Anliegern, Betroffenen und Fachleuten überlegen, wie die Gewässer künftig besser vor solchen „gegebenenfalls kriminellen Handlungen“ geschützt werden können. Der Kreis bittet auch auf das korrekte Entsorgen von Abwässern zu achten und Schmutzwasser nicht in Gully, Rinne oder Hofablauf zu kippen.