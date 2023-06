Der Gäu-Ort Freimersheim feiert am Wochenende Kerwe, unter anderem mit Musik und Weinproben beim Winzer. Schauplätze der Festtage von Freitag bis Montag sind der Dorfplatz und die Hauptstraße. Musikalisch gestalten die Kuckucksmusikanten den Freitagabend. Die Gruppe The Synergy tritt am Samstag auf. Am Kerwe-Montag konzertiert die Bigband „Moonshiners“ des Kulturvereins. Ein bunter Kerweumzug mit der Weinprinzessin der Südlichen Weinstraße, Hanna Spies, sowie Weinprinzessin Melina Westermann aus Roschbach, Mitveranstaltenden und Gruppierungen zieht sich, beginnend am östlichen Dorfende, ab 18 Uhr durch die mit Ortsfahnen geschmückte Hauptstraße. Die Bücherei ist mit Aktionen am Sonntagmittag dabei, ebenso die beiden Freimersheimer Bambini- und Jugendfeuerwehren. Auch die Kirchturmführungen zur mechanischen Uhr locken wieder. Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Gemeinde unter www.freimersheim.de.