Ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen um 6.50 Uhr in der Wallstraße in Landau entstanden. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher, dem Fahrer eines schwarzen VW Golf, der sich aus dem Staub machte. Dieser war wohl zu schnell von der Waffen- nach rechts in die Wallstraße abgebogen und und in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei berichtet. Ein entgegenkommender Fahrer eines Transporters musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern – und stieß dabei gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto.

