Dass ein 59-Jähriger am Samstagabend betrunken mit seinem Mofa unterwegs war, fiel erst bei einem Unfall auf, der sich in der Godramsteiner Hauptstraße ereignete. Als er verkehrsbedingt hinter einem Fahrzeug anhalten musste, stürzte der Mann ohne Fremdweinwirkung von seinem Gefährt. Er blieb unverletzt. Aber: Im Zuge der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest war jedoch nicht möglich, da der Mofafahrer im Krankenwagen eingeschlafen war. Im Krankenhaus ergab ein Test letztlich 1,79 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.