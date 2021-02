Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag einen 36-jährigen Autofahrer in der Parkstraße in Landau aus dem Verkehr gezogen. Der Mann räumte ein, bei einem Freund drei oder vier Bier getrunken zu haben. Danach hätte er sich eigentlich nicht mehr ans Steuer setzen dürfen. Ein Atemalkoholtest ergab nämlich, dass er schon 0,9 Promille intus hatte. Den Wagen musste er stehenlassen. Zudem muss er nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro bezahlen.