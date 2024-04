Der „Früchte-Brunnen“ ist weg: Das Kunstwerk steht nicht mehr an seinem angestammten Platz vor dem Kreishaus in Landau. Anders als in den vergangenen beiden Jahren, als Unbekannte Bronze-Früchte oder Teile davon entwendeten, handelt es sich dieses Mal nicht um einen Diebstahl. Die Kreisverwaltung hat die Reparatur des Kunstwerks veranlasst. Die Arbeiten nimmt die Kunstgießerei Pfeifer aus Stadtallendorf vor. Die Künstler Carmen Stahlschmidt und Rob Jansen haben die Grundlage für die Arbeit in der mittelhessischen Werkstatt geschaffen, indem sie die Formen rekonstruiert haben. Für die Fachleute geht es jetzt an die Wiederherstellung und Montage der fehlenden Teile an Trauben- und Nussskulptur, die für das fruchtbare Land der Weinstraße stehen. Ermöglicht wird das Ganze durch die Eberhard und Barbara Linke Stiftung, die den Landkreis SÜW finanziell unterstützt. Eberhard Linke war es auch, der den Brunnen entworfen und im Sommer 1983 aufgestellt hat. Landrat Dietmar Seefeldt hofft, den Früchte-Brunnen im Herbst wieder vor dem Kreishaus bewundern zu können.