Die Wahl ist fast drei Wochen her, noch ist kein weißer Rauch in Sicht. Wie geht’s in der Stadtpolitik weiter? Die SPD steht als Wahlsieger vor vielen Problemen. Aber das trifft auch auf Lukas Hartmann zu. Seine Zukunft ist unklar.

Es scheint so, als wäre die Bombe bereits am Mittwoch geplatzt. Aus dem Rathaus sickert eine Nachricht durch: