Am Sonntag lädt der Venninger Heimatverein zum Herbsten seiner historischen Wingertszeile beim Parkplatz am Schützenhaus ein. Ab 14 Uhr dürfen die Trauben geschnitten werden. Anschließend werden sie an Ort und Stelle gemahlen und gekeltert, sodass der Traubensaft direkt verkostet werden kann. Der Heimatverein lädt auch zum gemütlichen Beisammensein bei „Venninger Woi“ und einer typischen „Pälzer Brotzeit“ ein. Dazu wird gebeten, eigenes Besteck und Teller mitzubringen, um unnötigen Müll zu vermeiden. Und damit sich der Name dieses kleinen Festes auch bestätigt, werden alle Besitzer eines „Herbschdwächel“ aus Venningen und Umgebung gebeten, mit ihrem Gespann vorzufahren. Es werden zahlreiche Gäste und natürlich auch „Herbschdwächelscher“ erwartet.